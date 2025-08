Viele Siegschleifen beim Renninger Reitturnier gehen an Reiter aus Leonberg – die elfjährige Mira Alshehab aus Gültstein gewinnt Qualifikation zum U-21-Championat.

Großer Jubel bei der Dressur-Mannschaft des Pferdesportzentrum Benzenbühl: Vier Wochen nach der Entscheidung im Springreiten hat das Trio vom Leonberger Reitstall die Kreismeisterschaften in der Dressur gewonnen.

Beim Reitturnier in Renningen erkämpften sich Tina Hettich, Selina Eisenhardt und Nane-Maiken Zarges die Goldmedaille, Silber ging an den RFV Weil der Stadt mit Nancy Wahl, Annika Rieth und Dagmar Bürgel), dem RV Waldenbuch blieb Bronze.

Dem Benzenbühl-Trio reichte im L-Dressurhöhepunkt an der Gottfried-Bauer-Straße ein fünfter Platz von Nane-Maiken Zarges auf ihrer Westfalenstute Celebrate, denn ihre Teamkolleginnen Tina Hettich und Selina Eisenhardt hatten zuvor in den anderen Wettbewerben siegreich gepunktet.

Sumea Rahmanovic glänzt im Springen

Als Siegerin der L-Dressur ritt Lisa Matos vom RFV Münchingen aus dem Viereck, die 21-Jährige gewann mit Versace van Ravensbos vor Klara Jaiser (RV Strohgäu) mit Bailando, an vierter Stelle reihte sich Felicitas Walter (RFV Leonberg) auf Sur L’ Amour ein.

Höchste Prüfung im Spring-Parcours war das Zweisterne-A-Springen – mit gut zwei Sekunden Vorsprung entschied die Leonberger Juniorin Sumea Rahmanovic (RC Riedhöhe) den Wettbewerb für sich. Die 16-Jährige verwies auf Descarado Lokalmatadorin Kathrin Stocker vom RFV Renningen-Malmsheim mit Conrad auf den zweiten und Beatrice Grieshaber (PSZ Benzenbühl) auf Quentin auf den dritten Platz. Rahmanovic strich im weiteren Turnierverlauf auch das Punkte-A-Springen siegreich ein, Stocker (31) gewann dafür zuvor in der A-Stilspringprüfung.

Sieg in der Qualifikation zum Volksbank-U-21-Championat für Dressurreiter: Mira Alshehab Foto: Frank Häusler

Zudem stand in Renningen eine weitere Dressur-Station im Volksbank-U-21-Championats auf dem Programm. Diese Qualifikation gewann die elf Jahre alte Mira Alshehab vom RC Aischbach Gültstein auf ihrer mit sechs Jahren sehr jungen Stute Velvet vor der 19 Jahre alten Leonbergerin Franziska Moll im Sattel des zwölfjährigen Roche. Alshehab reist als Punktbeste im Oktober nach Weil der Stadt, wo das Finale der Serie stattfindet. In der A-Dressurprüfung für Nachwuchspferde führte kein Weg an der Jettingerin Miriam Graf mit Totilas-Sohn Tokio vorbei.