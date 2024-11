Reitsport-Superstars Isabell Werth und Michael Jung: Deutliche Worte der goldenen Generation

1 Erlebten einen goldenen Sommer in Paris: Isabell Werth und Michael Jung. Foto: imago/Straubmeier, dpa/Rolf Vennbernd

Die Olympia-Ikonen Isabell Werth und Michael Jung sprechen über die unvergesslichen Sommerspiele in Paris, die Schattenseiten ihrer Sportart und die herausragende Stimmung beim Turnier in der Stuttgarter Schleyerhalle.











Link kopiert



Die Startglocke ertönt an diesem Mittwoch (12.30 Uhr), danach gibt es beim Turnier in der Stuttgarter Schleyerhalle fünf Tage lang Reitsport der Extraklasse zu sehen. Am Start sind auch zwei Olympia-Ikonen: Dressurkönigin Isabell Werth und Vielseitigkeitschampion Michael Jung erinnern im Doppelinterview an den goldenen Sommer in Paris und sprechen auch über die Schattenseiten ihres Sports.