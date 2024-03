1 Die Polizisten wurden zur Zahlung einer hohen Geldstrafe verurteilt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Zwei Beamte sollen Schmerzen von Polizeipferden in Kauf genommen und die Tiere geschlagen und gequält haben. Strafbefehle akzeptierten die Polizisten nicht. Jetzt müssen sie trotzdem zahlen











Das Amtsgericht Mannheim hat zwei Polizisten der Reiterstaffel Mannheim wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zu hohen Geldstrafen verurteilt. Den Beamten wurde zur Last gelegt, gleich in mehreren Fällen Dienstpferde in einem erheblichen Ausmaß unter anderem mit einer Reitgerte geschlagen, mit einem Klappersack voller Konserven gequält sowie eine Pfefferpaste am Futtertrog angebracht zu haben. Die Polizisten hatten Schmerzen der Tiere laut Staatsanwaltschaft billigend in Kauf genommen und gegen das Tierschutzgesetz verstoßen. Die Kammer wertete die Vergehen als Rohheit.