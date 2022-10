1 Insgesamt zehn Tiere sind im Kreis Ludwigsburg verletzt worden (Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Julian Stratenschulte

Auf üble Art und Weise hat ein Tierquäler auf einem Reiterhof in Eberdingen-Hochdorf (Kreis Ludwigsburg) insgesamt zehn Tiere verletzt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Nach ersten Ermittlungen hatte sich der Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu den Ställen in der Rieter Straße verschafft. Anschließend brachte der Täter zwei Pferden, die mit weiteren Pferden in einer der Stallungen standen, Schnitt- und Stichverletzungen bei. In einem zweiten Stall, in dem ebenfalls mehrere Tiere untergebracht sind, verletzte der Täter weitere acht Pferde auf dieselbe Weise. Dann ergriff er die Flucht.

Gegen 8.20 Uhr alarmierte ein Verantwortlicher des Pferdehofs die Polizei. Mehrere Tierärzte versorgten die verletzten Pferde. Ein Pferd wurde so schwer verletzt, dass es in eine Tierklinik gebracht werden musste. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen Verstoßes gegen Paragraf 17 Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden. Die Telefonnummer lautet 07 142 / 40 50.