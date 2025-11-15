Die 16-jährige Gabriella Thess vom Reit- und Fahrverein Filderstadt war bei den Stuttgart German Masters am Start. Ihr Trainer traut ihr eine Profikarriere zu.
Dieser Mittwoch, kurz vor 15.25 Uhr. Gabriella Thess reitet ein in den 470 Meter langen Parcours. Zwölf Hindernisse plus zwei Wassergräben warten auf sie. Grundsätzlich so wie in der Vergangenheit auch, seit die Reiterin des Reit- und Fahrvereins Filderstadt an Turnieren teilnimmt. Und dennoch hat die 16-Jährige diesmal erhöhten Puls, stellt der aktuelle Auftritt doch einen Meilenstein ihrer noch jungen Karriere dar. Am Start ist sie im Rahmen des internationalen Reit- und Springturniers Stuttgarter German Masters im weiten Rund der Schleyerhalle vor einem größeren Publikum, genauer gesagt beim Finale des Nürnberger Burg-Pokals der baden-württembergischen Junioren. Am Ende erringt sie den achten Platz unter 15 Teilnehmern.