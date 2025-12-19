Der Jahreswechsel steht vor der Tür - und damit ist es für Frühbucher auch an der Zeit, über den nächsten Sommerurlaub nachzudenken. Flüge zu diesen europäischen Zielen sind besonders günstig.

Wohin soll es im nächsten Sommerurlaub gehen? Während für viele Menschen erst noch der Winterurlaub ansteht, stellen sich geübte Frühbucherinnen und Frühbucher diese Frage schon jetzt. Die Reisesuchmaschine Kayak hat durchschnittliche Preise für Hin- und Rückflugtickets in der Economy mit Abflug an einem deutschen Flughafen ermittelt. Bei diesen Zielen in Europa können Reisende zwischen dem 1. Juni 2026 und dem 15. September 2026 aktuell mit Abflug an einem deutschen Flughafen wohl mit Schnäppchen rechnen.

Von Italien bis Frankreich Auf Rang zehn geht es demnach für im Durchschnitt 212 Euro nach Italien und zurück. Olbia, eine Küstenstadt auf Sardinien, verzaubert am unteren Ende der Top Ten mit mediterranem Flair und traumhaften Stränden. Auch auf der Neun lockt Italien, diesmal aber Neapel auf dem Festland. Bei einem Preis von 209 Euro dürfte während des Aufenthalts auch noch eine leckere neapolitanische Pizza drin sein.

An den Urlaubstraum Côte d'Azur, genauer nach Nizza, geht es auf Platz acht. Sonne, Sommer und Badespaß ist hier für rund 204 Euro garantiert. Weiter von Frankreich nach Kroatien: An der Adriaküste zeigt sich Dubrovnik für 203 Euro als ideales Reiseziel auf Rang sieben - und punktet wie auch das französische Nizza mit allerhand Erholungs-, Wassersport- und Kulturangeboten.

Hin- und Rückflug unter 200 Euro

Die griechische Hauptstadt Athen lässt sich auf Platz sechs besuchen - und ist im Vergleich das erste Reiseziel unter der 200-Euro-Marke. Akropolis und Co. lassen sich für knapp 197 Euro besichtigen. Noch einmal drei Euro günstiger sind Hin- und Rückflug in die albanische Hauptstadt Tirana. In Sachen Kultur und Kaffee ein absoluter Geheimtipp, schnappt sich damit Rang fünf!

Ein hingegen für viele wohl klassisches Reiseziel verpasst mit dem spanischen Barcelona auf Platz vier knapp das Treppchen. Dafür lässt es sich schon für 179 Euro über die berühmten Ramblas schlendern.

Silber und Bronze teilen sich unterdessen ein Reiseziel in Kroatien und eines in Italien. Sowohl nach Zadar als auch nach Pisa fliegen Urlauber für je 177 Euro. Zadar liegt in Dalmatien und kann sowohl Badeurlauber als auch Kulturinteressierte begeistern - und auch in Pisa gibt es weit mehr als nur den Schiefen Turm.

Zwischen Markusplatz und Rialtobrücke in Venedig finden sich 2026 auch Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland, die sich früh ein Schnäppchen gesichert haben. An die norditalienische Stadt geht ganz knapp der erste Platz. Hier kosten die Flüge aktuell im Schnitt 176 Euro.