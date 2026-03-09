Karte zeigt betroffene Provinzen

Abgefangene iranische Raketen und abgezogenes Konsulatspersonal: Die USA verschärfen ihre Reisehinweise für die Türkei. Unsere Karte zeigt, wie viele türkische Provinzen davon betroffen sind.
Das US-Außenministerium hat am 8. März 2026 seine Reisehinweise für die Türkei verschärft. Während das Land als Ganzes weiterhin auf Stufe 2 („Exercise Increased Caution“) eingestuft wird, gilt für die südöstlichen Provinzen nun eine klare „Do-Not-Travel“-Empfehlung aufgrund erhöhter Terrorismusgefahr und bewaffneter Konflikte in der Region.