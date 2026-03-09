Karte zeigt betroffene Provinzen

Abgefangene iranische Raketen und abgezogenes Konsulatspersonal: Die USA verschärfen ihre Reisehinweise für die Türkei. Unsere Karte zeigt, wie viele türkische Provinzen davon betroffen sind.

Das US-Außenministerium hat am 8. März 2026 seine Reisehinweise für die Türkei verschärft. Während das Land als Ganzes weiterhin auf Stufe 2 („Exercise Increased Caution“) eingestuft wird, gilt für die südöstlichen Provinzen nun eine klare „Do-Not-Travel“-Empfehlung aufgrund erhöhter Terrorismusgefahr und bewaffneter Konflikte in der Region.

Wie zuvor schon in Ägypten verlassen Amerikaner zum Teil das Land. Die US-Reisewarnung („Do Not Travel“) betrifft folgende Provinzen:

Adana

Adiyaman

Batman

Bingol

Bitlis

Diyarbakir

Elazig

Gaziantep

Hakkari

Hatay

Icel

Kilis

Kahramanmaras

Malatya

Mardin

Mus

Osmaniye

Siirt

Sanliurfa

Sirnak

Tunceli

Van

USA ziehen Konsulatspersonal aus Türkei ab

Besonders alarmierend: Am 9. März ordnete das US-Außenministerium die Ausreise nicht unbedingt notwendigen US-Regierungspersonals aus dem Konsulat in Adana an und suspendierte dort alle konsularischen Dienste. US-Bürgern in der südöstlichen Türkei wird dringend empfohlen, die Region umgehend zu verlassen.

Die verschärften Sicherheitshinweise kommen nicht von ungefähr. Nur einen Tag später, am 9. März, gab das türkische Verteidigungsministerium bekannt, dass die NATO-Luftabwehr eine ballistische Rakete aus dem Iran abgefangen hat, die in den türkischen Luftraum eingedrungen war. Einige Trümmerteile fielen auf freies Gelände in der Provinz Gaziantep im Süden des Landes, Verletzte gab es glücklicherweise nicht.