Reisewarnungen aktuell – das Risiko nach Ländern

Unterschiedliche Bewertungen der Sicherheitslage zeigen die Komplexität der aktuellen Krise im Nahen Osten. Dubai, Ägypten, Zypern und die Türkei stehen besonders unter Beobachtung.

Die Situation für Reisende in der Nahost-Region hat sich zugespitzt – auch Raketenangriffe sind Thema. Während das deutsche Auswärtige Amt weiterhin nur eine Teilreisewarnung für Ägypten aufrechterhält, sind die USA deutlicher geworden. Durch die Schließung der Drehkreuze in Dubai, Abu Dhabi und Doha gibt es auch Probleme für Reisen nach Australien oder Thailand.

Das US-Außenministerium ruft Amerikaner in mehr als einem Dutzend Ländern im Nahen Osten dazu auf, diese sofort zu verlassen – darunter auch die beliebte Reisedestination Ägypten. Zur Begründung verwies eine Vertreterin des Ministeriums auf der Plattform X auf „schwerwiegende Sicherheitsrisiken“.

US-Reisewarnungen für für den Nahen und Mittleren Osten (Stand: 4. März 2026)

Seit Mittwoch (4. März 2026) warnen die USA auch vor Reisen nach Zypern, nachdem es dort zu Drohneneinschlägen auf dem britischen Militärstützpunkt Akrotiri gekommen war. Zypern-Aufenthalte sollen überdacht werden, heißt es. Für die Türkei sieht Österreich (BMEIA) erhöhtes Risiko in Ballungsräumen (Stufe drei von vier).

Deutsche Teilreisewarnungen

Für Ägypten besteht weiterhin keine allgemeine Reisewarnung durch das deutsche Auswärtige Amt, sondern lediglich eine Teilreisewarnung (Stand: 4. März 2026). Die Sicherheitsbewertung wurde seit Ende November 2025 nicht verschärft, trotz der verschärften Spannungen im Nahen Osten.

Iranisches Raketenmanöver in der Straße von Hormus (Archiv). Foto: Sepahnews/ZUMA Press Wire/dpa

Diese unterschiedliche Bewertung zwischen deutschen und amerikanischen Behörden zeigt die Komplexität der aktuellen Lage. Während die USA offenbar von einer unmittelbaren Bedrohung für ihre Staatsbürger ausgehen, sieht Deutschland die Situation in den ägyptischen Touristengebieten offenbar noch als kontrollierbar an.

Wadephul entschuldigt sich wegen Reisewarnungen

Die Diskussion um angemessene Reisewarnungen hat auch zu politischen Kontroversen geführt. Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) musste sich nach Äußerungen im ARD-Talk „Caren Miosga“ öffentlich entschuldigen. Er hatte davon gesprochen, dass Dubai-Reisende bewusst Risiken in Kauf genommen hätten – obwohl sein eigenes Ministerium im Vorfeld lediglich vor Reisen nach Israel gewarnt hatte.

Unterschiedliche Risikoeinschätzungen

Die divergierenden Bewertungen zwischen den USA und Deutschland verdeutlichen die Schwierigkeit, in einer hochdynamischen Situation angemessene Reisehinweise zu geben. Während amerikanische Behörden auf maximale Sicherheit setzen und ihre Bürger zum sofortigen Verlassen der Region auffordern, verfolgt Deutschland offenbar einen differenzierteren Ansatz.

Für deutsche Reisende bedeutet das eine schwierige Entscheidung: Sollen sie den drastischen US-Warnungen folgen oder auf die zurückhaltenderen deutschen Einschätzungen vertrauen? Die Realität ist, dass beide Regierungen auf Basis derselben Informationen zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Indes ist ohne offizielle deutsche Vollreisewarnung nicht ohne Weiteres eine kostenlose Stornierung von Reisen möglich.

Folgen bei deutscher Teilreisewarnung:

Kostenfreie Stornierungen von Pauschalreisen in der Regel nicht möglich

Reiseversicherungen greifen möglicherweise nicht vollständig

Evakuierungsmaßnahmen nicht automatisch vorgesehen

Folgen bei US-Vollreisewarnung:

Amerikanische Staatsbürger erhalten klare Handlungsanweisungen

Diplomatische Unterstützung bei der Ausreise wird verstärkt

Konsularische Dienste können eingeschränkt werden

Reisewarnungen westlicher Länder

Die Situation zeigt einmal mehr, wie wichtig es für Reisende ist, sich nicht nur auf eine einzige Informationsquelle zu verlassen, sondern verschiedene offizielle Quellen zu konsultieren und die Lage kontinuierlich zu beobachten.

Angesichts der sich täglich ändernden Sicherheitslage im Nahen Osten sollten alle Reisenden in der Region – unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit – besondere Vorsicht walten lassen und sich regelmäßig über die aktuelle Entwicklung informieren.