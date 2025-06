Der Iran hat eine US-Einrichtung in Katar angegriffen. Gibt es Auswirkungen für Reisende – und welche Hinweise kommen vom Auswärtigen Amt?

Der Iran hat als Vergeltung für die US-Bombardierung der iranischen Atomanlagen am Montagabend einen US-Luftwaffenstützpunkt in Katar angegriffen. Zu Schaden kam dabei niemand.

Die Frage, die man sich jetzt stellen dürfte: Welche Hinweise gibt es vom Auswärtigen Amt – und welche Reisewarnungen bestehen derzeit?

Reisewarnung für Katar und Dubai?

Für Katar sowie die weiteren Staaten, die am persischen Golf liegen, und in den vergangen Jahren auch als Urlaubsländer an Bedeutung gewonnen haben, gibt es derzeit keine Reisewarnungen. Jedoch hat das Auswärtige Amt eine „Eilmeldung“ herausgegeben. Diese gilt allerdings schon, seit der Konflikt zwischen Israel und Iran eskaliert ist.

Konkret heißt es vom Auswärtigen Amt: „Nach dem Eingreifen der USA in andauernde militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und Iran muss mit einer regionalen Ausweitung des Konflikts und einer weiteren Verschärfung der Sicherheitslage gerechnet werden. Dadurch steigt auch die Gefahr, dass es zur Sperrung von Lufträumen beziehungsweise zum Ausfall von Flugverbindungen kommt; mehrere Fluggesellschaften haben den Flugbetrieb in die Region eingestellt.“

Das Auswärtige Amt gibt weiterhin folgende Hinweise für Menschen, die sich in der Region aufhalten:

Registrieren Sie sich auf der Krisenvorsorgeliste des Auswärtigen Amts (ELEFAND); weisen Sie auch andere Deutsche auf diese Möglichkeit hin.

Informieren Sie sich regelmäßig zur aktuellen Lage über die Medien.

Befolgen Sie die Anweisungen der Behörden und Sicherheitskräfte.

Die Eilmeldung sowie die Hinweise gelten Eins-zu-eins auch für die Vereinigten Arabischen Emirate inklusive Dubai sowie Bahrain.

„Eilmeldung“ für Katar, Dubai und Bahrain – was bedeutet das?

Die sogenannten Eilmeldungen, die die Bundesregierung beziehungsweise das Auswärtige Amt herausgibt, sind hervorgehobene, aktuelle Hinweise auf besonders dringende Entwicklungen. Sie dienen dazu, schnell auf neue Ereignisse aufmerksam zu machen, wie jetzt eben auch im Hinblick auf die Entwicklungen im Nahen Osten.

Reisewarnungen hingegen werden nur ausgesprochen, wenn von einer akuten und konkreten Gefahr für Leib und Leben ausgegangen werden muss. Eine Reisewarnung hat erhebliche praktische Konsequenzen, wie die kostenlose Stornierung von Pauschalreisen. Teils spricht das Auswärtige Amt auch „Teilreisewarnungen“ aus, die nur bestimmte Gebiete innerhalb eines Landes betreffen.

Reisewarnung für Katar und Dubai noch möglich?

Der Katar-Angriff der iranischen Revolutionsgarden gilt unter Experten als symbolischer Akt. Die Luftabwehr fing die Raketen allesamt ab. Zudem war laut US-Präsident Donald Trump sein Land vor dem Angriff vom Iran selbst gewarnt worden.

Seit Dienstagmorgen gilt zudem eine Waffenruhe, die zunächst Trump verkündet hatte. Nachdem in der Nacht noch Angriffe von beiden Seiten erfolgten, stimmten sowohl Israel als auch der Iran der Feuerpause zu. Deshalb ist vorerst nicht von einer weiteren Eskalation – und einer Gefährdung von Zivilisten in der Region – auszugehen.