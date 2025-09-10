Reisewarnung für Polen?

Bleibt Polen ein sicheres Reiseland? Das Auswärtige Amt rät zur Aufmerksamkeit bei Grenzübertritten, zum Respektieren von Fotografierverboten und zu weiteren Vorkehrungen.
Mutmaßliche Drohnenangriffe auf Ziele in Polen sorgen für Aufruhr. Betroffen waren vor allem Gebiete in Grenznähe zur Ukraine sowie militärisch-strategische Einrichtungen. Laut polnischen Behörden wurden die Vorfälle untersucht, zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet und der Luftraum verstärkt überwacht. Oder steckt doch wieder etwas anderes dahinter, wie es bereits in der Vergangenheit der Fall war?