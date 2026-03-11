Reisewarnung aktuell – Risiko nach Ländern

Unterschiedliche Bewertungen der Sicherheitslage zeigen die Komplexität der aktuellen Krise im Nahen Osten. Dubai, Ägypten, Zypern und die Türkei stehen besonders unter Beobachtung.
Die Situation für Reisende in der Nahost-Region hat sich zugespitzt – auch Raketenangriffe sind Thema. Während das deutsche Auswärtige Amt weiterhin nur eine Teilreisewarnung für Ägypten aufrechterhält, sind die USA deutlicher geworden. Durch die Schließung der Drehkreuze in Dubai, Abu Dhabi und Doha gibt es auch Probleme für Reisen nach Australien oder Thailand.