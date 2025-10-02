Reiseverkehr: Volle Züge am Wochenende - Baustellen bremsen Verkehr aus

1 Über das lange Wochenende müssen sich Reisende auf volle Züge einstellen. (Archivbild) Foto: Bodo Marks/dpa

Herbstferien, Volksfeste und Sonnenschein: Wer über das lange Wochenende in den Zug steigt, sollte starke Nerven haben.











Berlin - Wer spontan übers lange Wochenende verreisen und im Zug nicht stehen will, muss sich beeilen: Viele Plätze in den Zügen der Deutschen Bahn sind bereits ausgebucht. "Der Start der Herbstferien in drei Bundesländern, sonniges Wetter am Wochenende, nicht zuletzt große Volksfesten im Süden und die Einheitsfeier in Saarbrücken werden zu deutlich mehr Reisenden im DB-Personenverkehr führen", teilte der Konzern mit.