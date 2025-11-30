Reiseverkehr an den Festtagen: Mehr Bahntickets zu Weihnachten verkauft als im Vorjahr

1 Züge sind am frühen Morgen und am späten Abend in der Regel weniger voll. (Archivbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

Um die Feiertage mit der Familie zu verbringen, reisen viele Menschen vor Weihnachten quer durch Deutschland. Schon jetzt werden fleißig Zugtickets gebucht.











Link kopiert



Berlin - Für Reisen rund um die Weihnachtsfeiertage sind bislang mehr Bahntickets gebucht worden als im Vorjahreszeitraum. Die Buchungen liegen aktuell rund sechs Prozent höher, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Heiligabend fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch. Die Hauptreisetage verteilten sich dadurch gut auf den Zeitraum zwischen dem 18. und dem 23. Dezember.