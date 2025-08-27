Reiseverkehr am BER: Umrüstung der Sicherheitskontrollen am BER geht voran

2 Vier neue Scanner wurden am BER eingeweiht. Sie machen die Abfertigung von Passagieren deutlich leichter. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Einchecken am BER geht inzwischen schneller. Dabei helfen neue Scanner an den Sicherheitskontrollen, bei denen Flüssigkeiten und Laptops im Koffer bleiben können.











Berlin (dpa/bb) - Schon länger sorgen neue Scanner am Hauptstadtflughafen BER für schnellere Abfertigungszeiten bei den Passagieren - inzwischen sind etwa 80 Prozent der Sicherheitskontrollen entsprechend umgerüstet. Vier der neuen Sicherheitsstraßen im nördlichen Teil des Terminal 1 sind nun feierlich in Betrieb genommen worden. Insgesamt sind es damit 24. Auch an anderen deutschen Flughäfen, etwa in Frankfurt, gibt es die Scanner inzwischen.