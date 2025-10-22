Reisetrends im kommenden Jahr: Ist Belgrad das neue Berlin?

Wohin 2026? Der «Lonely Planet» schlägt wieder angesagte Reiseziele vor. Germany? No way. Die Reiseexperten schauen lieber auf andere Länder und Städte in Europa - oder gleich andere Kontinente.
New York - Fürs kommende Jahr empfiehlt ein Trend-Reiseführer der Marke "Lonely Planet" wieder Dutzende Ziele, aber nichts in Deutschland. Das Buch "Lonely Planet Best in Travel 2026" präsentiert 50 Destinationen und Erlebnisse weltweit – "jeweils 25 Orte und 25 Erlebnisse, erstmals ohne Rangfolge", wie es von dem Verlag heißt, der das in New York herausgegebene Buch in Deutschland auf den Markt bringt.