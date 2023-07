1 Voriges Wochenende gab es viele Reisende, die sich auf Corona testen lassen wollten und deshalb lange Schlangen vor dem Testzentrum am Flughafen. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Kurz nach Eröffnung des Corona-Testzentrums am Flughafen Stuttgart mussten die Zuständigkeiten neu geordnet werden. In diesen Zeitraum fallen Beschwerden von Reisenden über fehlende Testergebnisse.









Stuttgart - Das Corona-Testzentrum am Flughafen in Stuttgart ist weit entfernt von einer Panne, wie es sie in Bayern gegeben hat. Allerdings weisen die Beschwerden von einigen Reiserückkehrern darauf hin, dass auch in Stuttgart, zumindest anfangs, nicht alles rund lief.