1 Fast 66 000 Abstriche sind an den Autobahn-Teststationen an der A 8 und der A 5 in Baden-Württemberg gemacht worden. Foto: Horst Rudel

Noch dieses Wochenende, dann ist Schluss. Die Reiserückkehrer haben sich als gesünder erwiesen als gedacht. Eindrücke von der Corona-Teststation am Autobahn-Parkplatz Kemmental.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ulm - Am Autobahnparkplatz Kemmental versteckt die Schwäbische Alb ihre Schönheit. Aussicht gibt es in diesem Geländeeinschnitt an der Autobahn 8 nicht, zudem liegt die Asphaltbucht in der Verlängerung der im Bau befindlichen Anschlussstelle Ulm-West, die kräftig dabei ist, als täglicher Stauknotenpunkt in die Geschichte der größten Verkehrsärgernisse des Bundeslands einzugehen. Und doch: entspannte Gesichter allüberall, müde scheinend hier und da nach langer Fahrt, aber stets zum Lächeln bereit. Ein Pärchen aus Stuttgart, gerade aus Italien gekommen, hat die elektronischen Hinweisschilder unterwegs gesehen und ist spontan abgebogen. Ruhig stehen sie in der Schlange weiterer Alpenbezwinger. Das sei ja toll hier, sagt der Fahrer. Jetzt könnten sie sich den Weg zur Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof sparen.