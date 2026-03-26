Reiseplanung: Massive Einschränkungen bei der Rheintalbahn zu Ostern erwartet

Osterferien und Bahnchaos: Wer auf der Rheintalbahn unterwegs ist, muss mit Zugausfällen, Umleitungen und langen Busfahrten rechnen. Was das für die Reiseplanung bedeutet.
Osterzeit ist Reisezeit - und wie im letzten Jahr auch die Zeit von Bahnsperrungen entlang der viel genutzten Rheintalbahn. Mit Beginn der Osterferien an diesem Wochenende kommen wegen Sanierungsarbeiten entlang der Strecke erhebliche Beeinträchtigungen auf Pendler und Touristen zu, wie die Bahn mitteilte. Zwischen diesem Samstag, 28. März, und dem 13. April fallen zahlreiche Züge aus, Fahrplanänderungen und Umleitungen stehen bevor. Fahrgäste würden teils mit Bussen zum Ziel gebracht, hieß es weiter.