Reisen zu den Sternen: Griechenland setzt auf Astrotourismus

Von wegen nur Sonne satt und herrliche Strände: Griechenland lockt Touristen mit dem Blick auf die Sterne. Bis 2030 sollen landesweit zehn zertifizierte „Dark Sky Parks“ entstehen.
Erreicht man den Gipfel des Ainos auf der griechischen Insel Kefalnoia, eröffnet sich ein beeindruckendes Panorama: Tief unten glitzert das Meer, der Blick geht hinüber zu den Nachbarinseln Zakynthos und Ithaka bis zum griechischen Festland. Doch wenn die Dunkelheit über Kefalonia hereinbricht, reicht die Sicht von hier oben noch viel weiter – bis tief in unsere Galaxis.