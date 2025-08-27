Reisen und Erleben: Hotels erfinden sich als Kulturorte neu

Die Hotellerie erfindet sich neu: Kultur ist längst kein Extra mehr, sondern Teil des Gesamterlebnisses. Diese Beispiele zeigen, wie Hotels zu kreativen Treffpunkten werden.
Für viele Reisende bedeutet ein Hotelaufenthalt vor allem eines: komfortable Unterkunft und entspannte Stunden nach einem ereignisreichen Tag. Doch immer mehr Häuser gehen einen Schritt weiter und verwandeln sich zu kleinen Kulturzentren. Beispiele aus Südtirol, Deutschland und Österreich zeigen, wie Hotels zu Erlebnisorten werden, die weit über die klassische Gastlichkeit hinausgehen.