1 Wer den Koffer eine Nummer kleiner wählt, tut sich beim Umsteigen leichter. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Eine Bahnfahrt verspricht entspanntes Reisen – wenn man vorher alles richtig plant. In Zeiten des Coronavirus kann es jedoch zu Einschränkungen kommen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.









Stuttgart - Bahnfahren ist die klimaschonende Alternative zu Flugzeug und Auto und wird auch im Urlaub immer beliebter. Das gilt erst recht in Zeiten des Coronavirus, wie Daten des Reiseportals From A to B zeigen. „Die Menschen wählen aktuell mehr erdgebundene Verkehrsmittel“, sagt From-A-to-B-Chef Gunnar Berning. „Wer beispielsweise eine Flugreise aufgrund von Corona umgehen möchte, der prüft Verbindungen mit Bahn oder Fernbus, um zum Ziel zu kommen.“ Was Bahnreisende jetzt wissen sollten.