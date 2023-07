1 In New Braunfels steigt seit 61 Jahren das Wurstfest – mit viel Bier, Trachten und deutschen Wurstspezialitäten. Foto: www.mikiefarias.com/Christopher Farias

Im texanischen New Braunfels werden nicht nur auf dem Wurstfest deutsche Wurzeln gefeiert. In Fredericksburg erinnert ein spannendes Museum an die ersten Jahre der Siedler aus Good old Germany vor über 175 Jahren.









Die Virtuosen der Beethoven German Dance Band blasen in ihre Posaunen und lassen die Halle beben. Lederhosen-Musik. Man haut auf die Pauke, dass die Trachtenhütchen von den Köpfen rutschen. Im Stelzenhaus steigt die Stimmung, und die mit 1,89 Liter Bier gefüllten Pitcher leeren sich rasch. „Ein Prosit der Gemütlichkeit“ steht auf den Plastikbechern. Schließlich soll jeder mitsingen, der will. Auch wenn er sonst kein Wort Deutsch spricht und versteht. Denn in New Braunfels steigt das Wurstfest. Und das seit 61 Jahren.