Reisen in die USA: Schärfere Regeln für USA-Einreise nicht vor Jahresmitte

Wer in den USA Urlaub machen will, muss möglicherweise bei der Einreise bald mehr Informationen über sein Privatleben preisgeben. In Stein gemeißelt sind die neuen Regeln aber noch nicht.
Washington - Verschärfte Regeln für Einreisen in die USA für Touristen aus Deutschland und vielen anderen Ländern sollen frühestens Mitte 2026 wirksam werden. Das teilte die US-Grenzschutzbehörde CBP auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Demnach sind die Details der Regeln bislang nicht finalisiert. Am vergangenen Montag war eine Frist ausgelaufen, bis zu der Einwände zu den geplanten Änderungen eingereicht werden konnten. Diese müssen jetzt zunächst geprüft werden.