Diese Cappy plus Schlüsselanhänger gibts kostenlos am Stand von Consorzio di Promozione Turistica in Halle 4.

Die CMT ist bis zum 22. Januar für Reiselustige geöffnet. Wir haben uns auf der Urlaubsmesse umgeschaut, was die Besucher gratis abstauben können.















Die Reisemesse CMT auf dem Stuttgarter Messegelände ist am Samstag offiziell eröffnet worden. Doch in Zeiten von Inflation und Energiekrise sitzt wohl auch bei den CMT-Besuchern der Geldbeutel nicht mehr ganz so locker wie bei vergangenen Ausgaben – und die Aussteller wollen sie mit kostenlosen Dingen an ihre Stände locken. „Hier kommen Familienväter mit ihren Kindern her, da müssen wir natürlich auch was zum Naschen bieten“, sagt ein Mitarbeiter eines Ausstellers, der Gummibärchen und Karamellbonbons verschenkt.

Und wer sich in den Hallen der Messe umschaut, beobachtet, wie manche Besucher eine regelrechte Jagd nach Dingen, die nichts kosten, veranstalten. Auch wir sind bei unserer Suche ähnlich vorgegangen – auch wenn sich das nicht immer angenehm anfühlte. Unsere Ausbeute finden Sie in der Bildergalerie.