Reisemesse in Stuttgart: Diese Dinge gibt es kostenlos auf der CMT

Messezeit bedeutet auch immer Zeit für Werbegeschenke, mit denen die Aussteller die Besucher an ihre Stände locken wollen. Auch auf der diesjährigen Reisemesse CMT in Stuttgart kommen Besucherinnen und Besucher wieder auf ihre Kosten – sie können die unterschiedlichsten Dinge „abstauben“. Und wer akribisch vorgeht, findet auch mehr als die Klassiker-Werbegeschenke wie Kugelschreiber oder Schlüsselanhänger.

Manche Anbieter heben sich mit kreativen Ideen von der Konkurrenz ab: Von Kondomen über Blumensamen bis hin zu einer wasserdichten Handyhülle. Die Jagd nach allem, was nichts kostet, ist auch in diesem Jahr wieder voll im Gange: „Guck mol, was ich geiles kriegt hann“, ruft ein Mann seiner Begleiterin zu und kruschtelt etwas aus seiner Tasche hervor. „Die gehen weg wie warme Semmeln“, sagt eine Frau an einem Stand über die kostenlosen Tragetaschen, die es dort gibt.

Lesen Sie auch

Auch wir sind bei unserer Gratis-Suche fündig geworden, unsere Ausbeute finden Sie in der Bildergalerie.