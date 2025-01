Reisemesse CMT in Stuttgart: Sonnenstunden und Sinkflüge in vollen Messehallen

1 Indien, das diesjährige Partnerland der CMT, bringt Farbe in die Messehallen. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Urlaub vor der Haustür oder Aufbruch in die große weite Welt? Auf der Stuttgarter CMT, der weltgrößten Publikums-Reisemesse, haben Experten in Sachen Freizeit-Marketing Argumente für beides geliefert. Ein Blick zurück in die Messehallen, die sich in knapp einem Jahr wieder mit Fotos von Wanderungen und Wellen füllen werden.











Link kopiert



Als vor knapp fünf Jahren Deutschlands Grenzen in die Nachbarländer und wieder zurück aufgrund der hiesigen Corona-Regularien für Urlauber nahezu unpassierbar geworden waren, gab der für seine ungewöhnlichen Einfälle bekannte Ministerpräsident des Freistaates Bayern, Markus Söder, im ZDF eine besonders bemerkenswerte Empfehlung ab: „Wer Österreich genießen will, kann das auch in Bayern tun.“ Der Frühling 2020 war die Zeit, als „Stay at Home“ propagiert wurde und Erkundungen – wenn überhaupt – nur vor der eigenen Haustür als opportun galten.