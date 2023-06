1 Auch die Stadt Colmar haben Gemeinderäte samt Ehepartner im Sommer 2019 besucht. Foto: dpa/dpaweb/A2070 Rolf Haid

Bei einem Ausflug des Fellbacher Gemeinderats nach Colmar und Donaueschingen haben Stadträte und Stadträtinnen ihre Ehepartner mitgenommen. Die Kosten übernimmt die Stadt – dafür gibt es nun eine Rüge.









Der Erste Bürgermeister der Stadt Fellbach, Johannes Berner, ist für seine geschliffene Analyse der aktuellen Situation bekannt. Immer mal wieder bringt er Sachverhalte mit einem Bonmot treffsicher auf den Punkt. So auch kürzlich, als er mit gewisser Lockerheit erklärte: Wenn ein Thema auf der Tagesordnung ziemlich weit hinten angesiedelt sei, dann bedeute dies entweder, dass es sich um ein nicht ganz so heißes Eisen handle – „oder die Verwaltung will etwas verstecken“, weshalb man die Schilderung des Sachverhalts eher ans Ende einer bis dato langen, erschöpfenden Sitzung lege, um das Ganze nicht an die ganz große Glocke zu hängen.