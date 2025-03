Mit dem Frühling beginnt in vielen Regionen der Welt eine besonders reizvolle Reisezeit. Angenehme Temperaturen, aufblühende Landschaften und kulturelle Highlights machen den März zu einem idealen Entdeckermonat. Diese Reiseziele präsentieren sich im März von ihrer besten Seite.

Kirschblütenzauber in Südkorea

Im März beginnt in Südkorea die Kirschblütenzeit, die viele Besucher in ihren Bann zieht. Vor allem in Seoul, Busan und auf der Insel Jeju verwandeln sich Parks und Straßen in ein Blütenmeer. Neben der beeindruckenden Natur laden auch kulturelle Sehenswürdigkeiten wie der Gyeongbokgung-Palast oder die traditionellen Hanok-Dörfer zu einem Besuch ein. Das milde Frühlingswetter bietet ideale Bedingungen für Stadtbesichtigungen und Wanderungen in den Nationalparks des Landes.

Darüber hinaus bietet das Jinhae Gunhangje Festival ein unvergessliches Erlebnis. Die Stadt Jinhae ist bekannt für ihre malerischen Kirschblütenalleen, insbesondere entlang des Flusses Yeojwacheon. Eine Reise nach Korea im März bietet sich auch an, um die lokale Küche in all ihren Facetten zu entdecken. Streetfood-Märkte und traditionelle Restaurants servieren saisonale Spezialitäten wie frisch zubereitetes Bibimbap oder Hotteok, eine süße Pfannkuchenspezialität.

Jordaniens Wüstenlandschaft in voller Blüte

Jordanien lockt im Frühling mit angenehmen Temperaturen und einer blühenden Wüstenlandschaft. Die antike Felsenstadt Petra, eines der neuen sieben Weltwunder, lässt sich zu dieser Jahreszeit besonders gut erkunden. Die milden Temperaturen erleichtern den Aufstieg zum Opferplatz und den Blick auf das imposante Schatzhaus. Auch die römischen Ruinen von Jerash strahlen in der Frühlingssonne besonders imposant.

Ebenso erlebenswert ist das Wadi Rum, das mit seinen rostroten Sanddünen und bizarren Felsformationen eine der faszinierendsten Landschaften des Landes bietet. Kamelritte und Jeeptouren führen durch die von Beduinen geprägte Region. Die üppige Vegetation in den Frühlingsmonaten macht das Tal noch eindrucksvoller. Die Erkundung Jordaniens lässt sich ideal mit einem Besuch am Toten Meer abrunden, dessen mineralhaltiges Wasser und heilende Schlammbäder wohltuende Entspannung bieten.

Frühlingsfest in Valencia

Die spanische Stadt Valencia erstrahlt im März in besonderem Glanz, wenn das traditionelle Fest Las Fallas gefeiert wird (1. bis 19. März). Monumentale, kunstvoll gestaltete Skulpturen aus Pappmaché werden errichtet und am letzten Tag des Festes feierlich verbrannt. Das Ereignis zieht jedes Jahr Tausende von Besuchern an und bietet eine einzigartige Mischung aus Kunst, Kultur und ausgelassener Feierstimmung. Neben den Feierlichkeiten gibt es mit der Ciudad de las Artes y las Ciencias, dem historischen Zentrum und dem weitläufigen Park am Fluss Turia zahlreiche weitere Sehenswürdigkeiten zu entdecken.

Abseits des städtischen Trubels laden die Strände Valencias zu erholsamen Stunden am Mittelmeer ein. Bei angenehmen Temperaturen lassen sich Spaziergänge an der Strandpromenade ebenso genießen wie Ausflüge in das nahe gelegene Naturschutzgebiet Albufera. In der Region wird auch die weltberühmte Paella serviert, die hier ihren Ursprung hat. Kulinarische Entdeckungen in traditionellen Restaurants runden das Frühlingserlebnis in Valencia ab.

Naturparadies Patagonien im Herbstgewand

Patagonien bietet im südamerikanischen Herbst, der im März beginnt, ideale Bedingungen, um die beeindruckenden Naturlandschaften zu erkunden. Die Menschenmassen des Hochsommers nehmen ab und die Temperaturen sind noch mild. Besonders der Nationalpark Torres del Paine in Chile bietet atemberaubende Ausblicke auf schroffe Berglandschaften, Gletscher und tiefblaue Seen. Wanderungen auf beliebten Routen wie dem W-Trek führen durch eine der spektakulärsten Regionen der Welt.

Auf der argentinischen Seite lockt die Region um El Chaltén mit beeindruckenden Bergpanoramen und wenig begangenen Wanderwegen. Das Herbstlaub taucht die Landschaft in bunte Farben und verleiht ihr eine zusätzliche Intensität. Ein weiteres Highlight ist der Perito-Moreno-Gletscher, dessen kalbende Eismassen ein Naturschauspiel der besonderen Art bieten. Neben den Wanderungen laden die kleinen Ortschaften der Region zu kulinarischen Entdeckungen wie deftigen Eintöpfen und regionalen Weinen ein.

Blütenpracht und Teekultur in Taiwan

Taiwan zeigt sich im März von seiner abwechslungsreichen Seite und bietet eine Mischung aus blühenden Landschaften und kulturellen Entdeckungen. In Taipeh laden zahlreiche Nachtmärkte, moderne Architektur und der imposante Taipei 101 zu einem Besuch ein. Gleichzeitig beginnt auf der Insel die Hochsaison der Blumenfeste, insbesondere der Kirschblüte im Yangmingshan-Nationalpark. Wanderwege und heiße Quellen machen die Region zu einem beliebten Ausflugsziel.

Im Süden Taiwans locken tropische Temperaturen und Sandstrände, insbesondere im Kenting Nationalpark. Die Region ist bekannt für ihre zerklüftete Küstenlinie, lebendige Korallenriffe und Outdoor-Aktivitäten wie Surfen oder Tauchen. Auch die traditionelle Teekultur Taiwans lässt sich im Frühling besonders gut genießen. In den Bergregionen rund um den Alishan beginnt die Erntezeit für den berühmten Hochgebirgstee, der in Teehäusern verkostet werden kann und einen Einblick in die jahrhundertealte Teekultur der Insel gibt.