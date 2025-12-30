Reisechaos vor Silvester: Bahnverkehr am Eurotunnel teilweise wieder aufgenommen

Kurz vor dem Jahreswechsel sorgen Probleme mit der Oberleitung im Eurotunnel für massive Störungen im Reiseverkehr zwischen Großbritannien und dem europäischen Kontinent.
London/Paris - Nach erheblichen Störungen im Bahnverkehr durch den Eurotunnel zwischen Großbritannien und dem Kontinent soll der Betrieb zumindest teilweise wieder aufgenommen werden. Das geht aus einer Mitteilung des Tunnelbetreibers Getlink hervor, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Demnach sollten vom Nachmittag an schrittweise wieder Autozüge des Unternehmens Le Shuttle unter dem Ärmelkanal verkehren.