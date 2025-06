Reiseabenteuer: Syrien-Urlaub ist nichts für Anfänger

1 Deutsche Touristen besichtigen die Zitadelle von Aleppo in Nordsyrien. Foto:

Kreuzritterburgen, antike Städte, orientalische Basare, beständiger Sonnenschein: Kann Syrien ein Reiseland werden? Trotz der großflächigen Zerstörungen in 14 Jahren Bürgerkrieg erkunden ein knappes halbes Jahr nach dem Sturz des Assad-Regimes die ersten Touristen die Sehenswürdigkeiten in Syrien. Noch sind es nur kleine Besuchergruppen, doch einige Experten sehen in Syrien ein Potenzial wie beim benachbarten Urlaubsland Türkei.