Am Neujahrstag lieferten sich "Tatort" und "Traumschiff" ein spannendes Quotenduell. Während der ARD-Krimi beim Gesamtpublikum vorne lag, feierte Florian Silbereisens Luxusliner einen überraschenden Triumph bei den jungen Zuschauern - der Tatort rutschte erstmals in den einstelligen Bereich.

Der Neujahrsabend 2026 hielt das traditionelle ARD-ZDF-Duell zur Primetime bereit: Auf der einen Seite der Dresdner "Tatort: Nachtschatten" mit den Episodenhauptdarstellerinnen Emilie Neumeister und Nina Kunzendorf. Parallel dazu stach "Das Traumschiff: Afrika - Madikwe" mit Kapitän Florian Silbereisen und Gaststar Valentina Pahde in See. Beide Formate kämpften um die Gunst der Zuschauer - und am Ende gab es zwei Sieger, je nachdem welche Zielgruppe man betrachtet.

Beim Gesamtpublikum behielt der ARD-Krimi die Nase vorn. Laut dem Branchenportal "DWDL" verfolgten 6,12 Millionen Menschen den "Tatort" aus Dresden, was einem Marktanteil von 22,5 Prozent entsprach. Das "Traumschiff" erreichte 5,07 Millionen Zuschauer und kam auf 18,7 Prozent - ein solides Ergebnis, aber keine Überraschung.

Bei den Jungen dreht sich das Blatt

Der eigentliche Paukenschlag versteckte sich jedoch in den Zahlen der werberelevanten Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr das ZDF-Flaggschiff einen beeindruckenden Sieg ein: Mit 770.000 jungen Zuschauern und 13,2 Prozent Marktanteil wurde das "Traumschiff" zum stärksten fiktionalen Format des Tages in dieser Altersgruppe, wie "Quotenmeter" berichtet.

Der "Tatort" hingegen erlebte eine historische Schlappe. Nur 9,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren bedeuteten laut dem Online-Medienmagazin den ersten einstelligen Wert in der Geschichte der Krimireihe.

Silbereisen und Pahde als Quotengaranten

Dass das "Traumschiff" besonders bei jüngeren Zuschauern punktete, dürfte auch an der prominent besetzten Folge liegen. Der Kuss zwischen Kapitän Max Parger, gespielt von Florian Silbereisen, und der Ex-"GZSZ"-Darstellerin Valentina Pahde hatte bereits im Vorfeld für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Die Rechnung ging auf: Der Luxusliner lockte mehr junge Menschen vor die Bildschirme als der traditionsreiche Sonntagskrimi.

Übrigens: Beide Formate mussten sich an diesem Abend einer Sondersendung geschlagen geben. Der "Brennpunkt" zur Brandkatastrophe in der Schweiz, bei der Stand heute rund 40 Menschen ums Leben kamen, erreichte 7,17 Millionen Zuschauer und war damit die meistgesehene Sendung des Tages. Die "Tagesschau" kam auf 7,14 Millionen - ein Beleg dafür, dass das Informationsbedürfnis der Deutschen an diesem tragischen Neujahrstag groß war.