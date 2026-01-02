Am Neujahrstag lieferten sich "Tatort" und "Traumschiff" ein spannendes Quotenduell. Während der ARD-Krimi beim Gesamtpublikum vorne lag, feierte Florian Silbereisens Luxusliner einen überraschenden Triumph bei den jungen Zuschauern - der Tatort rutschte erstmals in den einstelligen Bereich.
Der Neujahrsabend 2026 hielt das traditionelle ARD-ZDF-Duell zur Primetime bereit: Auf der einen Seite der Dresdner "Tatort: Nachtschatten" mit den Episodenhauptdarstellerinnen Emilie Neumeister und Nina Kunzendorf. Parallel dazu stach "Das Traumschiff: Afrika - Madikwe" mit Kapitän Florian Silbereisen und Gaststar Valentina Pahde in See. Beide Formate kämpften um die Gunst der Zuschauer - und am Ende gab es zwei Sieger, je nachdem welche Zielgruppe man betrachtet.