Reise nach Südosteuropa: Kretschmann auf dem Weg nach Rumänien

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist am Sonntag zu einer mehrtägigen Reise nach Südosteuropa aufgebrochen. Mit einer rund 30-köpfigen Delegation besucht er zunächst Rumänien, dann Moldau. Baden-Württemberg will die wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zu beiden Ländern vertiefen und die europäische Integration in der Donauregion vorantreiben, wie das Staatsministerium mitteilte. Man wolle auch ein politisches Signal der Solidarität senden für die vom russischen Angriffskrieg besonders betroffene Region.