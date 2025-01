Reise nach Polen: König Charles besucht Auschwitz am 80. Jahrestag der Befreiung

König Charles III. (76) reist Ende Januar nach Polen. Der britische Monarch wird dort am 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, einer Veranstaltung zum 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Alliierten beiwohnen. Das gab der Buckingham Palast am heutigen Montag (13. Januar) bekannt.

Neben König Charles werden laut der britischen BBC zahlreiche weitere Staatsoberhäupter bei der Veranstaltung erwartet, die den Gedenktag der Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers, in dem 1,1 Millionen Menschen getötet wurden, markiert. Auschwitz wurde im Januar 1945 durch die sowjetische Armee befreit.

Die Hauptgedenkfeier beginnt laut der offiziellen Website der Gedenkstätte am 27. Januar um 16 Uhr in einem Zelt über dem Tor zum ehemaligen Lager Auschwitz II-Birkenau. Fokus der Veranstaltung soll auf den verbleibenden Überlebenden des Lagers liegen. Während seiner Reise nach Polen soll sich Charles auch mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda treffen, zudem soll er mit Mitgliedern einer örtlichen Gemeinde in Krakau zusammenkommen. Es ist das insgesamt fünfte Mal, dass Charles Polen besucht.

König Charles trifft Holocaust-Überlebenden im Buckingham Palast

Im Vorfeld der Gedenkfeiern in Polen lädt König Charles zudem am heutigen Montagnachmittag zu einer Veranstaltung für Bildungseinrichtungen, die sich der Aufklärung über den Holocaust widmen, in den Buckingham Palast.

Unter den Gästen ist unter anderem der 94-jährige Holocaust-Überlebende Manfred Goldberg, der 1930 in Deutschland geboren wurde, im lettischen Riga Sklavenarbeit leisten musste und im Konzentrationslager Stutthof nahe des heutigen Danzig in Polen inhaftiert war. Nach der Befreiung und dem Ende des Zweiten Weltkriegs emigrierte Goldberg nach Großbritannien.