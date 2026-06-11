Reise nach Jordanien: Wandern im Wadi

Beduinen, kleine Ziegenherden und schnelle Kamele, der Zauber der Felsenwüste im Wadi Rum oder die Felsenstadt Petra: Wer Jordanien richtig erleben will, versucht es am besten zu Fuß
Der kluge Wanderer weiß: Nichts bringt ihn auf dem Weg besser voran als eine Pause. Nach vier Stunden eines starken Abstiegs, der manchmal wohltuend auch fleißigen Schwarzwald-Wanderern die Knie zittern und die Waden brennen lässt, ist es soweit. Khaled, ein junger Beduine, hat unter einem mächtigen, Schatten spendenden Felsvorsprung große Töpfe auf die zwei Feuerstellen gestellt. Für die hungrigen Wanderer hat er Tomaten und Zucchini über offenem Feuer gegart, ein paar Kartoffeln mit Ei und Beduinenbrot daneben gestellt, sowie in der heißen Asche gebackenes Brot aus weißem Mehl, Salz und Wasser vorbereitet.