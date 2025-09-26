Reise nach Israel: Oliver Pocher meldet sich aus Gaza-Grenzgebiet

Oliver Pocher ist ins Kriegsgebiet gereist und berichtet von der israelischen Grenze zum Gazastreifen. Der Comedian spricht dort unter anderem mit Überlebenden des Hamas-Angriffs und dokumentiert die Zerstörung in Gaza.
"Ich bin heute nach Tel Aviv geflogen", verkündet Oliver Pocher (47) in einer Instagram-Story und überrascht damit seine Follower. Der Comedian hat sich zu einer ungewohnten Mission aufgemacht: Er will sich persönlich ein Bild von der Situation im Nahen Osten machen und mit Palästinensern wie Israelis über die aktuelle Lage sprechen.