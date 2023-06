9 Erinnerungen an eine besondere Reise: Richard und Adelheid Steck. Foto: avanti

Ein wunderschönes Land mit „irre tollen Baudenkmälern": Das Ehepaar Steck aus Beilstein war vor fast 50 Jahren in Afghanistan unterwegs.









Beilstein - Fast fünf Jahrzehnte ist die Reise her. Oder ungefähr acht Hundeleben. Jedenfalls war damals, 1973, mit Hund Jesko der erste Boxer des Ehepaars Steck mit auf Tour. Heute gehört Walhall zur Familie des Beilsteiner Arztes. Er ist der achte Boxer der Stecks. Walhall blinzelt schläfrig, während Herrchen und Frauchen von den Abenteuern anno dazumal berichten. Dabei fühlt es sich für die beiden offenbar gar nicht so abenteuerlich an. „So was haben damals, in der Hippiezeit, einige gemacht“, sagt Richard Steck heute achselzuckend. „Sowas“ ist in dem Fall eine Reise nach Persien, Afghanistan, Pakistan, Indien und Nepal.