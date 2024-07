1 Paris Hilton freut ich darüber, eine Tradition weiterzuführen. Foto: Michael Mattes/Shutterstock.com

Mutter und Tochter auf großer Reise: Paris Hilton besucht mit ihrer Tochter London die britische Großstadt. Diese war namensgebend für ihr Baby. In London knüpft Hilton an eine Familientradition an.











Paris Hilton (43) ist zum ersten Mal mit ihrer Tochter London in die britische Hauptstadt gereist, nach der sie ihr jüngstes Familienmitglied benannt hat. In einem Instagram-Video freut sich die zweifache Mutter über den gemeinsamen Aufenthalt in ihrer Lieblingsstadt: "London ist in London!".