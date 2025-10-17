Reise in den Vatikan bestätigt: König Charles und Camilla besuchen nächste Woche Papst Leo XIV.

König Charles und Königin Camilla reisen nächste Woche in den Vatikan, um Papst Leo XIV. zu besuchen. Der britische Königspalast bestätigte die Reisedaten des Königspaares für den 22. und 23. Oktober.

Das britische Königshaus hat die bevorstehende Reise in den Vatikan von König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) bestätigt. "Nächste Woche besuchen der König und die Königin den Heiligen Stuhl. Ihre Majestäten werden gemeinsam mit Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. das katholische Jubiläumsjahr 2025 feiern", heißt es in einer Mitteilung. Der Staatsbesuch im Vatikan findet kommende Woche am 22. und 23. Oktober statt.

Es wird das erste offizielle Treffen von Charles und Camilla mit dem neuen Papst Leo XIV. (70), der im Mai dieses Jahres zum katholischen Oberhaupt gewählt wurde. Kurz davor, im April 2025, besuchten Charles und Camilla noch Leos Vorgänger, Papst Franziskus (1936-2025), bei einem Staatsbesuch in Italien. Franziskus verstarb nur wenige Tage später am 21. April 2025.

Der bevorstehende Besuch bei Leo XIV. soll den Dialog zwischen der Church of England, deren Oberhaupt Charles ist, und der katholischen Kirche weiter fördern.

Klimaschutz und Gewalt gegen Frauen als Programmpunkte

Das Königshaus gab zudem bereits einige Programmpunkte bekannt. So werden die Royals den Pontifex im Apostolischen Palast für eine Messe treffen. "Ihre Majestäten und der Papst nehmen an einem besonderen ökumenischen Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle teil, der sich mit dem Thema 'Bewahrung der Schöpfung' befasst und das Engagement von Papst Leo und Seiner Majestät für die Natur widerspiegelt." Außerdem werden Charles und Camilla die päpstliche Basilika Sankt Paul vor den Mauern besuchen. Charles wird später an einem Empfang eines Seminars teilnehmen, das Priester aus dem gesamten Commonwealth ausbildet.

Der letzte offizielle Auftritt richtet sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. "Ihre Majestät wird katholische Schwestern der Internationalen Union der Generaloberinnen treffen, die weltweit an der Basis tätig sind, um Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu bekämpfen", ist im Programm weiter zu lesen.

Charles lernt mit Leo bereits den vierten Papst kennen

Charles hatte zuvor als Thronfolger mehrmals den Vatikan besucht und drei Päpste getroffen. Er wurde 2017 und 2019 von Franziskus und 2009 von Benedikt XVI. (1927-2022) im Vatikan empfangen. Der heutige König traf außerdem Johannes Paul II. (1920-2005) während dessen Besuchs in Großbritannien im Jahr 1982 und nahm 2005 an der Beisetzung des Papstes im Vatikan teil.

Im Mai 2025 hatte sich König Charles mit einer privaten Botschaft an den damals neu gewählten Papst Leo XIV. gewandt und ihm zu seiner Wahl zum 267. Pontifex der katholischen Kirche gratuliert. Wie unter anderem das "Hello"-Magazin berichtete, bestätigte der Buckingham Palast, dass der britische Monarch dem neuen Kirchenoberhaupt seine Glückwünsche übermittelt hat.