Reise in den Vatikan bestätigt: König Charles und Camilla besuchen nächste Woche Papst Leo XIV.

Das britische Königshaus hat die bevorstehende Reise in den Vatikan von König Charles III. (76) und Königin Camilla (78) bestätigt. "Nächste Woche besuchen der König und die Königin den Heiligen Stuhl. Ihre Majestäten werden gemeinsam mit Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. das katholische Jubiläumsjahr 2025 feiern", heißt es in einer Mitteilung. Der Staatsbesuch im Vatikan findet kommende Woche am 22. und 23. Oktober statt.