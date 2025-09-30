Reise-Doku von Eugene Levy: Prinz William über Queen Elizabeth: Ich vermisse sie

Prinz William (43) offenbart seine emotionale Seite als liebender Enkelsohn, als er über seine verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), spricht: "Ich vermisse sie." Der Prinz von Wales erzählt in einem neuen Clip aus "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy" (Originaltitel: "The Reluctant Traveler"), warum die verstorbene Königin Schloss Windsor so geliebt hat. In Deutschland läuft die neue Folge ab 3. Oktober auf Apple TV+.

Der 78-jährige Eugene Levy fragt den Prinzen während einer persönlichen Tour durch Windsor Castle, ob der Thronfolger seine Oma vermisse: "Ja, das tue ich tatsächlich. Ich vermisse meine Großmutter und meinen Großvater", antwortete der Sohn von König Charles III. (76) und bezog sich dabei sowohl auf die britische Monarchin als auch auf Prinz Philip (1921-2021), der im April 2021 verstorben war.

"Es hat sich einiges verändert. Also denkt man irgendwie daran, dass sie nicht mehr da sind, besonders hier in Windsor, denn für mich ist Windsor sie", fuhr Prinz William fort. "Sie hat es hier geliebt. Sie hat die meiste Zeit hier verbracht. Wenn ich Ihnen heute alles zeige, möchte ich vor allem sicherstellen, dass ich es so mache, wie sie es sich für Sie gewünscht hätte." Elizabeth hatte in Windsor auch ihre Pferde untergebracht, die für sie sehr wichtig gewesen seien, "deshalb hat sie es hier so geliebt".

Nach mehreren königlichen Residenzen wie den Buckingham Palast in London, das Anwesen Sandringham in Norfolk und Balmoral Castle in Schottland verbrachte die Queen einen Großteil ihrer letzten Lebensjahre auf Schloss Windsor. Nach ihrem Tod wurde sie in der St. George's Chapel beigesetzt, die sich auf dem gleichen Gelände befindet. Auch Prinz William zog 2022 mit Ehefrau Kate (43) und ihren drei Kindern von London nach Windsor und kürzlich gaben sie ihren Umzug in die nahegelegene Forest Lodge bekannt.

William spricht auch über Kates Schockdiagnose

William wird in der Episode mit dem Titel "Living the Royal Life in the U.K." zu sehen sein. Nach einem Spaziergang mit Orla, dem Hund des Prinzen, sprach Levy mit William über die Herausforderungen der letzten Jahre, darunter die Krebsdiagnosen von Ehefrau Kate und König Charles. "Ich würde sagen, 2023/24 war das schwerste Jahr, das ich je erlebt habe. Wissen Sie, das Leben stellt uns auf die Probe, und die Fähigkeit, diese Herausforderungen zu meistern, macht uns zu dem, was wir sind", gibt sich William stark.