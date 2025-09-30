Reise-Doku von Eugene Levy: Prinz William über Queen Elizabeth: Ich vermisse sie

Drei Jahre nach ihrem Tod öffnet Prinz William für eine neue Doku die Tore zum Lieblingsplatz seiner Großmutter, Schloss Windsor, und berichtet, warum er aktuell oft an Queen Elizabeth II. denken muss.
Prinz William (43) offenbart seine emotionale Seite als liebender Enkelsohn, als er über seine verstorbene Großmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), spricht: "Ich vermisse sie." Der Prinz von Wales erzählt in einem neuen Clip aus "Urlaub wider Willen mit Eugene Levy" (Originaltitel: "The Reluctant Traveler"), warum die verstorbene Königin Schloss Windsor so geliebt hat. In Deutschland läuft die neue Folge ab 3. Oktober auf Apple TV+.