In Waiblingen startet an diesem Samstag die 52. Remsputzete, in Backnang findet die mittlerweile 39. Murrputzete statt.

In einigen Kommunen des Landkreises waren die fleißigen Helfer schon am vergangenen Wochenende unterwegs, um die Natur von Unrat zu befreien. Andere Städte legen an diesem Samstag, 22. März, mit ihrer jeweiligen Putzete los – bei bestem Wetter dürfte es kein Problem sein, durch Wald und Flur zu stapfen.

In der Kreishauptstadt Waiblingen findet die 52. Rems- und Markungsputzete statt. Es gehe dabei „nicht nur um landschaftskosmetische Fragen“, heißt es in der Ankündigung, vielmehr sei die Aktion auch „ein Beitrag im Kampf gegen das Eschentriebsterben“.

Schwerpunkt nicht an der Rems

Insbesondere in den Waiblinger Ortschaften gibt es entlang der Rems viele Bereiche mit Eschenbeständen, auch in Privatbesitz. Entsprechend liegen vor allem in den Stadtteilen Hegnach, Hohenacker und Neustadt die Putzflächen dieses Jahr vorrangig nicht an der Rems, sondern in anderen Bereichen der Markung oder auch innerorts. Oberbürgermeister Sebastian Wolf erläutert: „In der Talaue in der Kernstadt befinden sich deutlich weniger Eschen, sodass hier die üblichen Putzflächen beibehalten werden können.“

Die Helferinnen und Helfer werden jeweils um 9 Uhr an diesen Treffpunkten in der Kernstadt und in den Ortschaften eingeteilt: In der Kernstadt am Parkplatz der Galerie Stihl (Wasen); in Beinstein beim Sportplatz, in Bittenfeld am Rathaus, in Hegnach am Rathaus, in Hohenacker am Bürgerhaus, in Neustadt am Hinteren Eingang der Gemeindehalle, auf der Korber Höhe an der Apotheke im Mikrozentrum. Anschließend gibt es für die Beteiligten ein Vesper.

In Backnang findet an diesem Samstag die mittlerweile 39. Murr-, Bach- und Flurputzete statt. Müllsäcke und Arbeitshandschuhe stehen ab 9 Uhr an diversen Treffpunkten zur Verfügung, so etwa in der Kernstadt am Feuerwehrgerätehaus. Im Anschluss an die Sammelaktion wird als kleines Dankeschön für alle Helferinnen und Helfer ein Imbiss bereitgestellt.

Markungsputzete auch in Weinstadt

In Weinstadt werden an diesem Samstag bei der Markungsputzete wieder zahlreiche Freiwillige von 8.30 bis 12.30 Uhr die Straßenränder, beliebte Spazier- und Wanderwege, Bachufer, Waldränder und Grünanlagen von Unrat und Abfällen befreien. Ein besonderer Putz-Schwerpunkt ist der Mühlkanal hinter dem früheren Hallen- und Freibad Cabrio in Endersbach.