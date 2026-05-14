Weniger Bürokratie, mehr Begeisterung: Was Unternehmer Reinhold Würth von Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) erwartet – und warum er an Lothar Späth erinnert.
Unternehmerlegende Reinhold Würth hängt die Messlatte für die neue grün-schwarze Landesregierung unter Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) sehr hoch. „Nicht nur reden, umsetzen. Ernst machen mit weniger Bürokratie, weniger Regulierung und schnelleren Genehmigungsverfahren“, sagte der 91 Jahre alte frühere Würth-Chef der Deutschen Presse-Agentur in Künzelsau (Hohenlohekreis).