Reiner Haseloff und Sepp Müller: „Für uns geht es nun darum, einen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern“

1 Zwei CDU-Generationen: Reiner Haseloff (rechts) und Sepp Müller Foto: /Thomas Koehler

Einer wurde kurz vor dem Bau der Mauer geboren, einer kurz vor ihrem Fall: Im Interview sprechen Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff und Unionsfraktionsvize Sepp Müller darüber, weshalb AfD und BSW in Ostdeutschland so erfolgreich sind – und was das für die CDU bedeutet.











Vergangene Woche jährte sich der Tag des Mauerfalls zum 35. Mal. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff wurde wenige Jahre vor dem Bau der Mauer geboren, der Unionsfraktionsvize Sepp Müller wenige Monate vor ihrer Öffnung. Beide sind in Sachsen-Anhalt aufgewachsen, beide sind CDU-Politiker geworden – und stehen nun für zwei verschiedene ostdeutsche Generationen in der Partei. Wie sie auf die politische Lage in Ostdeutschland, die CDU und ihr Verhältnis zum BSW schauen, erklären sie im Interview.