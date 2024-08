Reine Frauenlisten in Leonberg und Umgebung: „Sind keine feministische Liste“

1 Im verträumt daliegenden Heimsheim will Linda Wulff als Gemeinderätin nun auch Themen aufgreifen, die bisher eher nicht auf der Tagesordnung der Stadt im Enzkreis standen. Foto: Simon Granville

Fraueninitiativen im Porträt (Teil 2): Welche Themen vertritt die noch recht junge Frauenliste in Heimsheim, wieso versteht sie sich nicht als feministisch und was treibt die Stadträtin der Liste an?











Linda Wulff, Stadträtin für die Frauen für Heimsheim, ist kein „Neuling“ in der Verwaltung, wie sie selbst sagt. Durch ihr Studium der Politik- und Verwaltungswissenschaften in Konstanz und des Europäischen Verwaltungsmanagements in Ludwigsburg und Kehl hat sie den politischen Apparat bereits kennengelernt. Heute arbeitet die 29-Jährige auch in der Verwaltung – bei der Stadt Böblingen betreut sie die Europaarbeit und Städtepartnerschaften. Wulff ist erst vor der Kommunalwahl dieses Jahr zu den Frauen für Heimsheim gestoßen.