1 Eine 18-Jährige ist bei einem Unfall im Kreis Ludwigsburg leicht verletzt worden. Foto: dpa / Stefan Puchner

Eine junge Frau wird bei einem Verkehrsunfall im Kreis Ludwigsburg leicht verletzt. Ein Lkw-Anhänger hatte ihr Fahrzeug gestreift. Der Schaden beträgt laut Polizei mehrere tausend Euro.

Marbach - Ein geplatzter Reifen hat am späten Sonntagabend auf einer Straße bei Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) zu einem Verkehrsunfall geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 25-Jähriger mit einem Lastwagen samt Anhänger auf der Landesstraße von Murr aus unterwegs, als gegen 23.30 Uhr auf Höhe der Einmündung zur Kläranlage an dem Hänger ein Reifen platzte. Der Anhänger brach aus und streifte den entgegenkommenden Suzuki einer 18-Jährigen. Die junge Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, der Laster-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 10 000 Euro.