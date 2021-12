1 Auf der A 81 hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall ereignet (Symbolbild). Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Am Anhänger eines Lastwagens, der von Heilbronn in Richtung Stuttgart fährt, platzt am frühen Dienstagmorgen ein Reifen. Dabei wird auch der Kotflügel des Lkw beschädigt.















Freiberg am Neckar - Rund 40.000 Euro Schaden entstand am frühen Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der A 81 zwischen den Ausfahrten Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord. Wie die Polizei berichtet, war gegen 4.35 Uhr am Anhänger eines Lastwagengespanns ein Reifen geplatzt. Durch die Wucht der Rotation zerstörte der Reifen den kompletten Kotflügel.

Sieben Autos, die dem Laster des 55-jährigen Fahrers folgten, konnten den umherfliegenden nicht mehr ausweichen. Der Anhänger musste separat abgeschleppt werden, genauso wie eines der beschädigten Autos, das so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass es nicht mehr von selber fuhr.