Wie wird E-Mobilität wirklich alltagstauglich? Zukunftsforscher Tristan Horx erklärt beim Eröffnungsevent eines neuen Ladeparks, warum die Verkehrswende längst begonnen hat, Reichweitenangst zunehmend an Bedeutung verliert - und weshalb die größte Herausforderung im Alltag liegt.
Wie fühlt sich die Mobilität von morgen an? Für Zukunftsforscher Tristan Horx entscheidet sich diese Frage weniger an der Technologie selbst als daran, wie selbstverständlich sie im Alltag funktioniert. Unter dem Motto "Gemeinsam in die Zukunft" rückten EWE Go und Hochtief beim Eröffnungsevent des neuen Ladeparks mit 12 Schnellladepunkten in Oldenburg-Wechloy deshalb nicht nur den Standort selbst, sondern auch die Zukunft der Mobilität in den Fokus. Gemeinsam mit Tristan Horx diskutierten Ilker Akkaya (Geschäftsführer EWE Go GmbH) und Dirk Ortkemper (Geschäftsführer Hochtief Ladepartner) über eine Verkehrswende, die längst begonnen hat - aber noch einfacher, nahtloser und zugänglicher werden muss.