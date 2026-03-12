Reicht es für Wintersport?: Wo es am Wochenende in Baden-Württemberg schneien soll

Zuletzt gaben sich Sonne und Regen die Klinke in die Hand. Am Wochenende soll es in Teilen Baden-Württembergs wieder schneien. Aber reicht das auch für Wintersport?
Wer sich im Südwesten nach Schnee sehnt, der könnte am Wochenende Glück haben. Denn laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Hochlagen des Schwarzwaldes zum Teil Schnee auf. Auch im Laufe des Samstags schneie es in hohen Lagen, dabei könne es auch glatt werden, teilte der DWD mit. Und auch in der Nacht zum Sonntag gebe es im Bergland Schnee.