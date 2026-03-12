Reicht es für Wintersport?: Wo es am Wochenende in Baden-Württemberg schneien soll

Zuletzt gaben sich Sonne und Regen die Klinke in die Hand. Am Wochenende soll es in Teilen Baden-Württembergs wieder schneien. Aber reicht das auch für Wintersport?

Wer sich im Südwesten nach Schnee sehnt, der könnte am Wochenende Glück haben. Denn laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kommt in der Nacht von Freitag auf Samstag in den Hochlagen des Schwarzwaldes zum Teil Schnee auf. Auch im Laufe des Samstags schneie es in hohen Lagen, dabei könne es auch glatt werden, teilte der DWD mit. Und auch in der Nacht zum Sonntag gebe es im Bergland Schnee.

Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee könnten in den Hochlagen des Schwarzwaldes in den kommenden Tagen fallen - für Wintersport dürfte das aber eher nicht reichen, sagte eine DWD-Meteorologin. Durch die zuletzt milden Tage sei der Boden recht warm. Wie viel Schnee liegen bleibt, sei schwer vorauszusagen. „Dass es wieder ein bisschen bepudert und winterlicher aussieht, das kann aber durchaus sein“, so die Expertin.

Am Feldberg sind derzeit noch sechs Lifte geöffnet und knapp zweieinhalb Kilometer Piste präpariert. Die Wärme der vergangenen Tage hat den Pisten allerdings sichtbar zugesetzt und an vielen Stellen kommt bereits der Rasen durch.

Am Donnerstag sei es zunächst wolkig oder stark bewölkt, im Südosten regne es anfangs etwas. Am Nachmittag komme dann von Westen her immer mehr Sonne. Die Temperaturen reichten bis zu 16 Grad im Markgräflerland, so die DWD-Vorhersage. Freitags sei es erst sonnig, nur in Nordbaden gebe es schon mehr Wolken. Später sei es dann generell stark bewölkt, aber noch weitestgehend trocken. Die Höchstwerte reichten bis zu 18 Grad in Mittel- und Südbaden.