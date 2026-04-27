Reichsparteitagsgelände Nürnberg: Bühne des Bösen

Nürnberg galt als Herzkammer des Nationalsozialismus. Heute leitet Imanuel Baumann das Museum auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände.
Am Anfang ist das Licht. Der Zuschauer sitzt quasi an Bord mit Adolf Hitler, durchstößt sonnengeflutete Wolkenhaufen, geht tiefer und kreist über Nürnberg, begleitet von einer orchestrierten Version des Horst-Wessel-Liedes. Auf dem Reichsparteitagsgelände entsteigt Hitler der silberglänzenden Flugmaschine, junge Menschen erwarten ihn mit Heil-Rufen. Für einen Moment zeigt die Kamera sein Gesicht: Er lächelt. Der Führer ist vom Himmel herabgestiegen zu seinen Getreuen.