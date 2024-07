«Reichsbürger»: Schon 47 Verfahren zu Prinz-Reuß-Gruppe bei den Ländern

1 In Frankfurt steht Heinrich XIII. Prinz Reuß schon vor Gericht. Die Ermittlungen gegen mutmaßliche Unterstützer der "Reichsbürger"-Vereinigung um ihn dauern an. (Archivbild) Foto: Helmut Fricke/dpa

In Stuttgart, München und Frankfurt wird schon verhandelt. Der Ermittlungskomplex um die 2022 aufgeflogene «Reichsbürger»-Gruppe beschäftigt die Staatsanwaltschaften der Länder aber weiter.











Berlin - Die bislang bekannten Erkenntnisse zu mutmaßlichen Mitgliedern und Unterstützern der "Reichsbürger"-Vereinigung um Heinrich XIII. Prinz Reuß haben auch in den Ländern umfangreiche Ermittlungen nach sich gezogen. Wie aus einer Antwort des Bundesjustizministeriums auf eine Frage der Bundestagsabgeordneten Martina Renner (Linke) hervorgeht, hat der Generalbundesanwalt in dem Ermittlungskomplex bislang 47 Ermittlungsverfahren an die Staatsanwaltschaften der Länder abgegeben.