Bundes- und Landespolizisten durchsuchen aktuell Wohnungen und Geschäftsräume in Baden-Württemberg, Sachsen und Schleswig-Holstein. Im Südwesten ist unter anderem die GSG 9 der Bundespolizei sowie Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten der Landespolizei im Einsatz. Die Durchsuchungen finden im Auftrag des Generalbundesanwaltes und des Bundeskriminalamtes statt. In Baden-Württemberg wird unter anderem ein Objekt in Althengstett bei Calw durchsucht.

Polizei glaubt, dass die Terrorgruppe neue Mitglieder anwirbt

Sie richten sich gegen Beschuldigte aus der sogenannten Reichsbürgerszene und steht nach Informationen unserer Zeitung im Zusammenhang mit den Ermittlungen zur mutmaßlichen Terrorgruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuss. Es ginge darum, Unterlagen und Material aufzufinden, das die Rekrutierung neuer Mitglieder belege, sagte eine Sprecherin des Generalbundesanwaltes.

In Althengstett fuhr die Bundespolizei für Ermittler des BKA unter anderem Gabelstapler und kleine Bagger auf. Das legt den Verdacht nahe, dass zudem nach Waffen und Munition gesucht wird.

Einer Gruppe von 26 Angeklagten um Prinz Reuss wirft der GBA aktuell vor den Oberlandesgerichten (OLG) in Stuttgart und Frankfurt sowie ab Mitte des Monats in München vor, in einem hochverräterischen Unternehmen den gewaltsamen Sturz der Bundesregierung geplant und vorangetrieben zu haben. Das Ziel sei gewesen, eine eigene, in ihren Grundsätzen ausgearbeitete Staatsform einzusetzen. Dazu habe, so der deutsche Chefankläger, die Gruppe Prinz Reuss als neues Staatsoberhaupt einsetzen wollen. So seien mehrere der mutmaßlichen Verschwörer bereits für Ministerämter vorgesehen gewesen. Zudem habe die Gruppe ein umfangreiches Waffenarsenal aufgebaut.

Bei der vorigen Razzia wurde ein Polizist verletzt

Im März 2023 schoss der Reutlinger Markus L. bei einer Razzia in seiner Wohnung wie der heutigen auf eindringende Polizisten des SEK Baden-Württemberg und verletzte zwei. Einen davon so schwer, dass er wahrscheinlich den Dienst in der Eliteeinheit aufgeben wird müssen. Zu diesem Sachverhalt wird derzeit vor dem Stuttgarter OLG im Prozessgebäude Stammheim Beweis erhoben.

Reichsbürger bestreiten die Existenz der Bundesrepublik als souveräner und legitimer Staat. Sie lehnen seine Repräsentanten wie Bundeskanzler, Minister aber auch Polizisten ebenso ab wie die gesamte Rechtsordnung.